Украинские певицы Тина Кароль (Татьяна Либерман) и Юлия Санина (солистка The Hardkiss) добились небывалой славы в Украине, и не удивительно, что многие юные фанатки хотят быть похожими на них.

В частности, у 36-летней Кароль уже имеется мини-копия - девятилетняя модель Катя Сытникова. Девочку не просто так окрестили двойником Тины - с большими голубыми глазами и светлыми волосами она очень сильно напоминает певицу в детстве.

Наверно, поэтому Кароль частенько приглашает Сытникову принять участие в рекламе своего мерча. Несмотря на юный возраст, "двойник" певицы уже снискала популярности в Сети: в Инстаграм на нее подписаны более 25 тысяч человек.

Тина поделилась в своем микроблоге новыми "сториз", в которых показала архивную съемку Кати и еще одной юной модели, передает Politeka.net. Девочки скопировали образы Кароль и Саниной из клипа на песню "Вільна", который вышел в 2019-м и за два года успел набрать 10 млн просмотров в YouTube и побил все музыкальные чаты.

Пользователи с энтузиазмом комментируют эту фотосъемку:

"Невероятной красоты😍😍😍"

"😍очень похожи"

"Очень классная и крутая у вас съемка🔥🔥🔥девочки невероятные ❤️"

"Очень любим эту Сьемку❤"

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