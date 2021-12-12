Популярная певица и народная артистка Украины Тина Кароль предстала перед украинцами в привычном образе с красными губами.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль предстала в своём привычном образе. Её макияж сделан с акцентом на красную помаду, а волосы уложены легкой волной, без челки.

"Всё состоит из деталей", — подписала видео Тина Кароль.

Поклонники отреагировали на вид Тины Кароль и оставили множество позитивных комментариев: "Влюблена в этот образ", "Тина, пожалуйста, почаще возвращайтесь к этому образу, вы непревзойдённая в нём, это ваша "фирменная фишка", невозможно глаз оторвать от Вас", "Тиночка, ты лучшая, просто очень нежная и красивая. УМНИЧКА!", "Прелестная Тина", "Образ только для Тины 🔥 это прям её и никто не повторит!".

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