Популярная певица и народная артистка Украины Тина Кароль предстала перед украинцами в привычном образе с красными губами.
Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль предстала в своём привычном образе. Её макияж сделан с акцентом на красную помаду, а волосы уложены легкой волной, без челки.
"Всё состоит из деталей", — подписала видео Тина Кароль.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"
Тяжелая болезнь забрала жизнь актрисы из сериала "Зачарованные": "Покойся с миром"
Коронавирус продолжает атаковать, Минздрав озвучил новые данные: кто попал в «красную» зону
Погода на Новый год 2022 в Киеве: синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега
Поклонники отреагировали на вид Тины Кароль и оставили множество позитивных комментариев: "Влюблена в этот образ", "Тина, пожалуйста, почаще возвращайтесь к этому образу, вы непревзойдённая в нём, это ваша "фирменная фишка", невозможно глаз оторвать от Вас", "Тиночка, ты лучшая, просто очень нежная и красивая. УМНИЧКА!", "Прелестная Тина", "Образ только для Тины 🔥 это прям её и никто не повторит!".
Ранее сообщалось, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса: "Пошел отсюда"
Также, Тина Кароль обескуражила странным видом в "панталонах" на колготы: "Сколько бокалов до этого ты выпила?"
Politeka рассказывала, Кароль, "превратившись" в Аллу Пугачеву, взбесила новым видео: "Тина, вы извините, но..."