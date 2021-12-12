Российская певица Алла Пугачева впечатлила стройными ножками, засветившись на пляже в коротких джинсовых шортиках – поклонники пришли в восторг от вида примадонны.

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов звездной семьи в Инстаграм появилось фото Аллы Пугачевой, сделанное во время отдыха. Артистка позировала в коротких шортах, выставив напоказ свои стройные ноги. Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры звезда всегда отдавала предпочтение коротким нарядам.

«Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях Пугачевой оставили массу приятных слов.

«Живите 100 лет...радуйте всех..Выглядите всегда так!», «Моложе чем в молодости… Браво!!! Совсем девчонка стала», «Аллочка прелесть», «Идеальный пример», «На вас посмотришь и настроение улучшается», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева засветилась в молодежных очках, покорив видом: "Мадам Брошкина".

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