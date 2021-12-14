Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала, как выглядит после похудения, при этом отлично можно было разглядеть фигуру, но не лица звезды.

Александра Зарицкая в этом году принимала участие в шоу "Танці з зірками", в котором заметно сбросила вес, сообщает Politeka.net. Певица не скрывает, что на процесс похудения повлиял проект.

В первый месяц звезда сбросила 12 килограммов, чтобы ее партнеру, Юрию Мешкову, было легче с ней танцевать и делать поддержки. Также певица ходила в бассейн, бегала и придерживалась правильного питания.

По состоянию на ноябрь Александра Зарицкая сбросила уже от 20 килограммов.

В новых Инстаграм-постах звезда показывает, как изменилась ее фигура. В частности, в новых стори видно, насколько артистка стройная, правда, лицо она скрыла под панамкой. Звезда широко расставила ножки, придав некой пикантности снимку - фигура-мечта.

Отметим, до проекта Александра Зарицкая говорила, что не стесняется своего веса. По словам звезды, она не хотела гнаться за стандартами красоты, ведь главное чувствовать себя комфортно. Тогда ее вес составлял 90 кг при росте 164 см.

После похудения звезда призналась, что ей нравится ее вид, но она не хочет останавливаться и хочет добиться идеального для себя результата.

Напомним, Зарицкая из KAZKA подогрела слухи о романе с красавчиком из "Танців з зірками"

А еще Politeka писала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA в купальнике показала свои главные достоинства крупным планом

Также Politeka сообщала, что похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA расцвела рядом с известным продюсером