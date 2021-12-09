Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая похудела на 20 кг во время участия в шоу «Танцы со звездами», впечатлила роскошным видом.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Александра Зарицкая публично обратилась к своему продюсеру Юрию Никитину по случаю его дня рождения. На фото она расцвела рядом с ним, демонстрируя свое яркое преображение.

«С Днем Рождения, лучший в мире босс! Мой соулмейт, друг и наставник. Человек, который мыслит вне границ, за границами и умеет мечтать и воплощать мечты как никто другой! Поэтому желаем мечтать еще больше, еще смелее, еще ярче! Пусть всегда пылает огонь в глазах и освещает нам всем дорогу. Любим безгранично!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Сашенька, фоткайся пожалуйста, чаще, ты так хороша, что хочется видеть тебя в ленте снова и снова!», «Какая красотка», «Выглядишь просто сногсшибательно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая удивила поведением на сцене: «Не узнать».

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