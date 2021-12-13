Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала поклонникам свои формы в купальнике во время отдыха в бане.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская исполнительница и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая отвечала на разные вопросы поклонников. Так, в качестве ответа на одно из них певица показала видео со своего отдыха в бане. Зарицкая была в сплошном белом купальнике в черную полосочку, который выгодно подчеркнул ее похудевшее тело.

"Каждый имеет право на свой выбор. Я выбираю и то, и то", - ответила на вопрос Александра.

Напомним, что во время участия в шоу "Танці з зірками", где певица выходила на паркет с Юрием Мешковым, Зарицкой удалось похудеть почти на 20 килограммов.

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