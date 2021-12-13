Известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай, который стал одним из участников шоу "Танці з зірками", осадил ведущего Славу Демина после некорректного вопроса.

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский певец Дмитрий Каднай дал интервью радиоведущему Славе Демину. Многие вопросы касались его участия в "Танцах со звездами". Демин спросил у Кадная, на каких условиях он участвовал в проекте, отметив, что многие звезды принимают участия в шоу бесплатно, а некоторые получают гонорары.

«Я не буду отвечать на этот вопрос. Это некорректно, я считаю», - вышел из себя Каднай.

Стоит отметить, что Демин продолжил настаивать на ответе, но исполнитель наотрез отказался отвечать. Он заявил, что каждый идет на проект с какой-то целью. Участвовать или нет – выбор каждого.

По словам Кадная, для него участие в шоу стало сумасшедшим развитием. Он отметил, что очень многому научился благодаря этому шоу. Например, давать интервью, которое на «Танцях з зірками" приходилось давать еженедельно.

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