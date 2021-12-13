Лідер відомого українського інді-поп гурту KADNAY Дмитро Каднай висловився щодо чуток про стосунки із креативним продюсером "Танців з зірками" Оленою Коляденко.
Як пише Politeka.net, Дмитро Каднай та син креативного продюсера шоу "Танців з зірками" Олени Коляденко та співака Дмитра Коляденка Пилип виступають як гурт KADNAY, продюсером якого стала Олена.
У мережі раніше ширилися чутки про їхній роман. Так, Каднай, який приховує своє особисте життя, висловився про це на інтерв’ю Славі Дьоміну "Слава+".
"Ой, та це давні чутки. Це ще раніше ніж про нетрадиційну орієнтацію. Ці чутки я знаю", - сказав Дмитро.
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"І що з цього правда?", - записав Дьомін.
"Із цього нічого не правда", - відповів співак.
Дьомін зауважив, що ці слухи почали ширитися через те, що син Олени Коляденко Пилип завжди на другому плані, а вона просуває тільки Дмитра Кадная.
"Та ні, це взагалі якась дивна логіна паралель. Абсолютно. Спочатку ми просто почали працювати з Оленою і був сольний проєкт KADNAY, а Пилип вже потім приєднався як музикант", - сказав виконавець.
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Нагадаємо, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко в червоному вбранні показала свою палку сторону: "Пристрасно...".
A ще Politeka повідомляла, що Kadnay після вильоту з "Танців з зірками" зізнався, що відчуває до Аліни Лі: "Чотири місяці ми вже...".