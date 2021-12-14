Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева устроила зажигательный танец, однако в ответ получила неоднозначную реакцию от пользователей Сети.

Илона Гвоздева - известный в Украине хореограф, которая заняла первое место с актером Игорем Ласточкиным на шоу "Танці з зірками" несколько лет назад, пишет Politeka.net.

В 2020 году артистка заявила, что уходит из проекта, однако неоднократно высказывалась о новом сезоне в своем Инстаграм.

Звезда критиковала некоторых участников, в частности неприятно высказывалась о певце MELOVIN и Лизе Русиной. Технику последней она очень критиковала, и даже заявила, что убедилась в этом во время исполнения танца в трио с ней и певцом.

Илона Гвоздева в Сети показала, как двигается она, записав видео, которое разлетелось по соцсети. Однако зажигательный танец хореографа вызвал разную реакцию комментаторов.

"Терпеть ее не могу!!", "Мне она никогда не нравилась. Воображает из себя величие!", "Неприятная и выскочка🤦‍♀️", "Большая МОЛОДЕЦ И ТАЛАНТ 🙌😍", "Мне не нравится", "Молодец, Илона танцуй. А те, кому не нравится, смотрите других", "Все так могут... ничего такого...не позорьтесь", "Я тоже мечтаю стать хореографом 👏 классно двигается 👍🌹", "Не на что смотреть, видела гораздо лучшие танцы", "прекрасно двигается @ilonagvozdeva пересмотрела несколько раз!!", - написали пользователи Сети.

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