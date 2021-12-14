Илона Гвоздева - известный в Украине хореограф, которая заняла первое место с актером Игорем Ласточкиным на шоу "Танці з зірками" несколько лет назад, пишет Politeka.net.
В 2020 году артистка заявила, что уходит из проекта, однако неоднократно высказывалась о новом сезоне в своем Инстаграм.
Звезда критиковала некоторых участников, в частности неприятно высказывалась о певце MELOVIN и Лизе Русиной. Технику последней она очень критиковала, и даже заявила, что убедилась в этом во время исполнения танца в трио с ней и певцом.
Илона Гвоздева в Сети показала, как двигается она, записав видео, которое разлетелось по соцсети. Однако зажигательный танец хореографа вызвал разную реакцию комментаторов.
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"Терпеть ее не могу!!", "Мне она никогда не нравилась. Воображает из себя величие!", "Неприятная и выскочка🤦♀️", "Большая МОЛОДЕЦ И ТАЛАНТ 🙌😍", "Мне не нравится", "Молодец, Илона танцуй. А те, кому не нравится, смотрите других", "Все так могут... ничего такого...не позорьтесь", "Я тоже мечтаю стать хореографом 👏 классно двигается 👍🌹", "Не на что смотреть, видела гораздо лучшие танцы", "прекрасно двигается @ilonagvozdeva пересмотрела несколько раз!!", - написали пользователи Сети.
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