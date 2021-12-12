Украинский хореограф, победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева попыталась спародировать российского исполнителя Стаса Михайлова.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором при помощи приложения перевоплотилась в мужчину. У Гвоздевой появилась борода и усы, которые должны были превратить ее в копию Михайлова. Впрочем, поклонники увидели сходство с другими артистами.

«Настроение навеяли местные мужчины. У меня все», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонников очень насмешило видео.

«Больше на Виталика Козловского похожа», «Илона, ты огонь», «Как смешно», «Ты мастер перевоплощения», «Из тебя бы получился еще тот красавчик», «То ли на Дантеса, то ли на Козловского похожа», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Илона Гвоздева стала хореографом-постановщиком на грузинской версии проекта «Танцы со звездами». Женщина улетела работать в Грузию на месяц.

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