Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной актрисой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Женский квартал". Также юмористка принимала участие в множестве юмористических проектов, где показала себя как хорошую юмористку. Помимо работы в "Женском квартале" Екатерина Никитина занимается спортом, и обучает этому других.
Так, на этот раз юмористка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадре Екатерина Никитина показала себя в детстве, и также прикрепила к фото вступление своей авторской песни.
"В душе радуюсь, как ребёнок!
Уже через 3 дня будет на всех площадках будет доступен мой первый трек!
Он будет НОВОГОДНИЙ, очень надеюсь, что вам понравится!", — рассказала Екатерина Никитина.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Мы ждём, чтобы навалить погромче и получить Новогоднее настроение", "Катюша, ура!", "Огонь!".
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