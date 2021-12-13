Победитель «Голосу країни» Сергей Лазановский, который был в команде Нади Дорофеевой, насмешил забавной пародией на церковный праздник.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Сергей Лазановский опубликовал видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. Он подшутил над традицией гадать на суженного в Андреев день.

«Бросайте Иванке, пусть отзовется», - шутливо подписал видео Лазановский.

В комментариях отозвалось сразу несколько Иванок – поклонниц молодого артиста. Фанатки оценили чувство юмора Лазановского.

«Ну я жду, ты где», «Иванка на связи», «Моя сестра Иванка сильно смеялась», «Ахах, я таким не занимаюсь, если судьба, то сам влюбится», «На Андрея все Иванки», «Анька тоже тебя ждет», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Сергей Лазановский после участия в проекте активно строит сольную карьеру. Он дает концерты в небольших городах Украины, а к новогодним праздникам анонсировал выход нового клипа. Впрочем, быстрого карьерного взлета у победителя талант-шоу не произошло.

Напомним, что Лазановский внезапно поседел, кадры: "На 50 лет...".

Как сообщала Politeka, Лазановский засветился с седыми волосами: показательные кадры.

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