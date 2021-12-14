Известный хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу "Танці з зірками", решил показать себя после операции.

Как известно, Влад Яма является популярным танцором и хореографом, который активно ведет социальные сети. Поэтому мужчина часто выкладывает в сети разные кадры из своей жизни и рассказывает о себе, пишет Politeka.net.

Яма прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Недавно хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм и рассказал, что ездил к стоматологу на операцию.

Артист не раскрывал подробности, но выйдя в эфир своего сторис Инстаграм, ему пришлось скрывать половину лица. Сегодня он снова скрыл лицо и показал, как идет снимать дренаж.

«Иду к хирургу снимать дренаж, все по плану - отек небольшой», - пишет Яма.

Отметим, Влад Яма тщательно следит за внешностью, занимаясь спортом, и стараясь правильно питаться.

14 лет назад артист сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте "Танці з зірками", и решил обратиться к тренеру, который назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.

Артист вернулся в нормальный вес, а сейчас он ограничивает себя в питании, и не признает фруктовых диет. По мнению хореографа, во фруктах много сахара, поэтому невозможно похудеть.

Напомним, судья "Танців з зірками" перенес операцию

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