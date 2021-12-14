Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая активно готовится к свадьбе с блогером Александром Волошиным, рассказала о важном событии.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Анна Тринчер привыкла показывать свою жизнь перед камерами, чтобы быть в центре обсуждений. Причем Тринчер выставляет и скандалы напоказ.

Как известно, некоторое время назад Анна и ее мама с бабушкой поссорились из-за предложения бойфренда звезды сериала "Школа" Александра Волошина.

Тогда на вечеринке-сюрпризе по случаю предложения случился скандал. Маме артистки о вечеринке, в отличие от бабушки, не сказали, поскольку она была в Испании, и чтобы это событие точно осталось в секрете. Но бабушка позвонила по телефону Жанне и обо всем рассказала. Тогда случился скандал.

Родные люди не общались почти два месяца. Теперь в сторисах Тринчер показала, что им все же удалось найти общий язык спустя долгое время. Артистка с женихом приехали к маме в гости.

"Самый долгожданный завтрак! Наконец-то это случилось. Дорогая, давай больше не будем дурочками", – написала Тринчер.

Ранее мы писали, что декабря украинские артисты получали награды от канала "Украина" и "Музыкальной платформы". На красной дорожке появилась и Анна Тринчер, которая получила награду за песню года "По губам". На страничке "Зіркового шляху" появилось фото знаменитости.

Напомним, Анна Тринчер хотела покорить публику нарядом, но сильно опозорилась

Также Politeka сообщала, что Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом

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