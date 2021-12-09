Известная певица Анна Тринчер поделилась новым видео и взбесила поклонников слишком откровенным образом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анна Тринчер, которая активно готовится к свадьбе с блогером Александром Волошиным, поделилась в сети своей радостью. Оказалось, что хит девушки "По губам" стал песней года, за что она получила статуэтку. В своем Instagram красотка выложила видео, на котором шагает по коридорам со своей наградой в руках, демонстрируя откровенный образ.

В ролике Анна появилась в откровенном комбинезоне, который выполнен в двух цветах – бежевом и черном. Местами этот наряд сливается с кожей, таким образом оголяя тело певицы, а черные вставки едва прикрывают аппетитные прелести.

Надо сказать, что такой смелый образ взбесил поклонников Тринчер, в комментариях к видео пользователи начали активно обсуждать видео: "Почему не голая вышла? В следующий раз прикройся только листочками, как Ева. Думаю, Саша будет не против, да и людям понравиться", "Смысл с той одежды, тоже самое, что голая", "Ну это уже слишком откровенный образ", "Разве не видно, что костюм закрытый, и она не голая? Открыта только спина, а костюм бежевый", "Та уже б голая пришла", "Фу, вульгарно как", "Можно смотреть вечно".

Напомним, Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца: "Красоту ничем не испортишь".

Также Politeka писала, что Тринчер, покрывшись волдырями, заподозрила у себя тяжелую болезнь: "Не знаю, к кому обращаться".