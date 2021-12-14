Как сообщает Politeka.net, известная гимнастка и золотая призерка Олимпийских игр Лилия Подкопаева, которая давно ушла из большого спорта, часто радует поклонников яркими фото и видео из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз гимнастка поделилась кадрами с прогулки в Нью-Йорке, который преображается к новогодним праздникам.
На первой фотографии Лилия запечатлена в удивительной локации, похоже это мост, а на фоне видно высокие небоскребы. На прогулку она вышла в стильном и теплом образе – на ней темные брюки с белыми кроссами, курточка с уютным воротником и теплая шапка, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка. На еще нескольких кадрах Подкопаева показала новогоднюю красоту на улицах Нью-Йорка и главное украшение – нарядную и сияющую рождественскую елку.
В подписи к фото спортсменка написала: "Я никогда не откажусь от Нью-Йорка". А поклонники начали писать комментарии: "Какая красота", "Лиляяя", "Красота", "Как красиво".
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