Звезда спорта Лилия Подкопаева показала в сети яркие кадры с улиц новогоднего Нью-Йорка и себя на прогулке в этом мегаполисе.

Как сообщает Politeka.net, известная гимнастка и золотая призерка Олимпийских игр Лилия Подкопаева, которая давно ушла из большого спорта, часто радует поклонников яркими фото и видео из своей жизни в Instagram. Так, в этот раз гимнастка поделилась кадрами с прогулки в Нью-Йорке, который преображается к новогодним праздникам.

На первой фотографии Лилия запечатлена в удивительной локации, похоже это мост, а на фоне видно высокие небоскребы. На прогулку она вышла в стильном и теплом образе – на ней темные брюки с белыми кроссами, курточка с уютным воротником и теплая шапка, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка. На еще нескольких кадрах Подкопаева показала новогоднюю красоту на улицах Нью-Йорка и главное украшение – нарядную и сияющую рождественскую елку.

В подписи к фото спортсменка написала: "Я никогда не откажусь от Нью-Йорка". А поклонники начали писать комментарии: "Какая красота", "Лиляяя", "Красота", "Как красиво".

Напомним, Лилия Подкопаева в красном тренче пофасонила посреди мегаполиса: "Если не сейчас, то когда?".

Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева в одеяле вместо платья поразила естественной красотой: "Прекрасная девушка".

Также Politeka писала, что Подкопаева после родов показала свою малышку и поразила внешним видом: личное фото.