Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сергей Лазановский признался, что переживает сложные времена.
«Наверное, пришло время признаться! Как мужчина, я отвергал от себя тот факт, что у меня может быть "эмоциональное выгорание". Но я забыл о том факте, что я прежде всего существо! Живое существо, которое наделено эмоциями и чувствами! Уже 1,5 месяца я хожу по врачам, сдаю разные анализы, лечу какие-то непонятные болезни, которых раньше у меня и не было...Где-то месяц я живу без здорового сна!», - признался артист.
По его словам, ему стало сложно контролировать свои эмоции, он часто стал проявлять агрессию. Кроме этого, его посещают мысли о том, что в свои 26 лет он ничего не добился.
«Я не могу собрать себя в кучу», - заявил Лазановский, добавив, что очень устал физически и эмоционально.
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