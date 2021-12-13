Як пише Politeka.net, в Instagram Сергій Лазановський опублікував відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. Він пожартував над традицією гадати на судженого в Андрїєв день.
"Кидайте Іванці, нехай відгукнеться", - жартівливо підписав відео Лазановський.
У коментарях відгукнулося відразу кілька Іванок - прихильниць молодого артиста. Фанатки оцінили почуття гумору Лазановського.
"Ну я чекаю, ти де", "Іванка на зв'язку", "Моя сестра Іванка сильно сміялася", "Ахах, я таким не займаюся, якщо доля, то сам закохається", "На Андрія всі Іванки", "Анька теж тебе чекає", - пишуть користувачі Мережі.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Дружина "Холостяка" Добриніна різко відповіла українцям на нові закиди: "Нам не по дорозі"
Влад Яма після операції ховає половину обличчя: "Спасибі, що переживаєте"
Схудла Зарицька з KAZKA в купальнику показала свої головні достоїнства крупним планом: "Кожен має право"
Осадча в міні-спідниці і Мішина в топі збентежили незручним видом на курорті: "Дозволений такий дрес-код?"
Відзначимо, що Сергій Лазановський після участі в проекті активно будує сольну кар'єру. Він дає концерти в невеликих містах України, а до новорічних свят анонсував вихід нового кліпу. Втім, швидкого кар'єрного зльоту у переможця талант-шоу не відбулося.
Нагадаємо, що Лазановський раптово посивів, кадри: "на 50 років...".
Як повідомляла Politeka, Лазановський засвітився з сивим волоссям: показові кадри.
Також Politeka писала, що Лазановський змінив зачіску і показав нових друзів: «Мілота зашкалює».