Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський, який був у команді Наді Дорофєєвої, насмішив кумедною пародією на церковне свято.

Як пише Politeka.net, в Instagram Сергій Лазановський опублікував відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. Він пожартував над традицією гадати на судженого в Андрїєв день.

"Кидайте Іванці, нехай відгукнеться", - жартівливо підписав відео Лазановський.

У коментарях відгукнулося відразу кілька Іванок - прихильниць молодого артиста. Фанатки оцінили почуття гумору Лазановського.

"Ну я чекаю, ти де", "Іванка на зв'язку", "Моя сестра Іванка сильно сміялася", "Ахах, я таким не займаюся, якщо доля, то сам закохається", "На Андрія всі Іванки", "Анька теж тебе чекає", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Сергій Лазановський після участі в проекті активно будує сольну кар'єру. Він дає концерти в невеликих містах України, а до новорічних свят анонсував вихід нового кліпу. Втім, швидкого кар'єрного зльоту у переможця талант-шоу не відбулося.

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