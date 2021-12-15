Звезда "Україна має талант" Петро Сказкив погиб в феврале этого года, украинцы вспоминают его выступления.

Как передает Politeka.net, Петр Сказкив являлся известным музыкантом-цимбалистом. Он прославился благодаря своему участию в 7-ом сезоне шоу "Україна має талант". Как известно, в феврале этого года он погиб в возрасте 34 лет.

Так, на этот раз в сети вспоминают выступления финалиста 7-го сезона шоу "Україна має талант". На кадрах собрали лучшие выступления Петра Сказкива на шоу.

"Одним из тех, кто всегда дарил зрителям веру в чудо, был гуцульский цимбалист Петр Сказкив. Виртуозное и чувственное исполнение этого музыканта настолько красноречиво, что не нужно никаких слов, чтобы тело покрылось миллионами мурашек", — пишут на аккаунте "Україна має талант".

Поклонники оставили множество комментариев под сборкой видео: "Очень жаль, что оборвалась жизнь такого молодого и талантливого парня", "Как жаль, что его нет с нами. Помню его выступления на "Україна має талант", "Какая музыка - такая и душа. Тяжело ангелам среди людей. Ваша музыка останется в сердцах".

Напомним, в декабре прошлого года артиста госпитализировали в больницу. Петр Сказкив тогда сообщил, что ему диагностировали рак легких. В феврале этого года он умер.

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