Как сообщает Politeka.net, в сети опубликовали ролик со съемок шоу "Україна має талант", в котором участник поразил судей своими гимнастическими способностями и роскошным рельефным телом.

В ролике парень по имени Дима стоял на сцене, когда к нему обратилась судья Ксения Мишина. "Дим, а вы можете еще раз постоять на этих пальцах?", - спросила она у парня. На это красавчик не растерялся и ответил вопросом на вопрос: "А если, можно у вас на столе попробую?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ни Мишина, ни приглашенная судья Маша Ефросинина не стали отказываться и позволили гимнасту исполнить свой трюк, при этом обе были в восторге от этого. "Ой, он будет близко, будет близко", - выкрикивает радостная Маша. Затем, когда парень подошел к столу, она добавила: "Привет, Дима, можешь не стоять на пальцах, просто постой тут".

Дмитрий подошел к столу судей и поднял свое тело в шпагате, держась всего на четырех пальцах двух рук. Надо сказать, что своими способностями красавчик поразил не только судей, но и зрителей.

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