Как передает Politeka.net, Марина Хлебникова является известной российской певицей. Как известно, почти месяц назад артистка едва не сгорела в своем собственном доме. Она пребывала в тяжелом состоянии в больнице, и врачи ввели её в медикаментозную кому.

Так, на этот раз стало известно, что певица обратилась к поклонникам напрямую на своей странице в Инстаграм. Марина Хлебникова рассказала, как чувствует себя в голосовом сообщении и заверила, что всё будет хорошо.

"Доброго времени суток, мои друзья. Как же хорошо, что вы мне пишете, меня это поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помагают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо. По возможности буду писать вам голосовыми, вся официальная информация будет на моей страничке в Инстаграме", — обратилась Марина Хлебникова.

Поклонники оставили множество комментариев под записью: "Ураа!! Это Маринкин голос, 💯! Слава богу, связки в порядке, настроение тоже в норме!) Люблю тебя! Ждём, ты наш ФЕНИКС!", "Ура как хорошо что ты вышла на связь! Поправляйся скорее Мариначка!".

Напомним, Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела и дыхательных путей в результате пожара в собственной квартире в Москве. По предварительной информации, артистка уснула с сигаретой, вернувшись уставшей с гастролей. Однако позже, одной из причин стало замыкание проводки.

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