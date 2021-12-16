Как пишет Politeka.net, танцовщица Алена Шоптенко, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" вернулась на проект в новом амплуа, став главным хореографом шоу, является популярной украинской блогеркой. У звезды сотни тысяч подписчиков в Инстаграм, где она делится многим интересным.

На новых кадрах Алена похвасталась роскошной фигуркой в мини-шортах и рубашке, а после этого сменила наряд на красный, выступая уже на сцене. Танцы в видео получились очень зажигательными и эффектными, ведь Шоптенко есть что показать.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ну до чего же талантливая девочка Алена", "Огонь. Красотка. И от видео не оторваться)", "Аленка, вы богиня", "Такая красивая. Красивая пижама, цвет, и платье шикарное", "Как всегда смотрю на повторе, лёгкая и креативная", "Прикольно", "Оригинально придумано".

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" наконец-то сменила спортивный костюм на смокинг

А еще Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко в алом наряде показала свою пылкую сторону

Также Politeka сообщала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко перед суперфиналом обратилась к украинцам