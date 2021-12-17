Как пишет Politeka.net, Виталий Борисюк является успешным украинским актером театра и кино. У звезды есть звание Заслуженного артиста Украины, а также кавалера Международного ордена Святого Станислава IV ступеня. Актер, как и звездная супруга Ольга Сумская, ведет активно страничку в Инстаграм, где за ним следят 5 тысяч фанатов. У себя в блоге артист делится многим интересным.

На новом фото Виталий был в черном костюме и красном пиджаке. Звезда стояла в компании трех красотой. В черном кожаном платье слева была Влада Березянская - психолог. А справа в красном прозрачном платье была Кинах Марина, жена политика Анатолия Кинаха, который был в начале двухтысячных годов премьером Украины. Жена политика обняла Виталия. Замыкала квартет актриса Светлана Вольнова, который выбрала для вечера красно-черный наряд.

Напомним, Ольга Сумская в стильном костюме расцвела рядом с Борисюком, поразив моложавым видом

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