Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как начинал свою карьеру и впечатлил видом в молодые годы.

49-летний Эктор Хименес-Браво - успешный бизнесмен колумбийского происхождения, который стал очень популярным в Украине после выхода шоу "Мастер Шеф", сообщает Politeka.net.

В одном из последних постов в Инстаграм ресторатор вспомнил, как начинал строить карьеру, уйдя из дома в 16 лет. Тогда его приняли на работу в один из ресторанов, хозяин которого увидел большой потенциал у будущей знаменитости. Свой путь Эктор Хименес-Браво начинал с работы на кухне, простым посудомойщиком.

Пост шоумен подкрепил снимками многолетней давности. Пользователи Сети увидели, каким тот был до популярности и ахнули, особенно женская аудитория.

"Как чист, как прозрачен, как невероятен наш Эктор. ❤️❤️❤️", "Вы БОЛЬШОЙ молодец! 👏👏👏 ценю таких людей! Фото классное! 😊", "Как же это круто!!! Молодец! Это отличный пример того, что нужно идти к своей цели несмотря ни на что!", "Уважаемый Эктор! Очень симпатичный парень, и какая модная рубашка!", "История как из кино", "Модный какой", "👍😍 вы чем старше, тем еще красивее, вас седина украшает", - написали пользователи Сети.

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