Катя Осадчая и Юрий Горубнов живут в особняке в элитном поселке под Киевом, где воспитывают двоих сыновей, передает Politeka.net.
Пара нередко делится кадрами со своего дома, в частности она похвасталась тем, как приготовилась к встрече нового года. Влюбленные уже украсили елку, под которую положили подарки.
Супруги сделали селфи, на котором поделились веселым настроением.
"Вы уже готовитесь к новогодним праздникам? А к Святому Николаю? Были послушными?", - написал Юрий Горбунов.
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За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Не готовлюсь.😊", "Супер 👏🔥❤️", "Единственная пара, которая милует глаз. Будьте здоровы и счастливы! 😍😍😍", "Как-то не до праздников...", "Готовимся, смотрим на вас и у нас аж настроение вверх, потому что свои проблемы уже не дают жить ... в доме холодно, в магазине дорого 🤥 Но у Вас есть работа и мы за Вас такие рады))))", - написали пользователи Сети.
Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году, в том же году у них родился сын Иван, а в 2021-ом - Данил.
Напомним, Горбунов в стильном костюме показал, где проводит вечер пятницы
Как сообщала Politeka, Осадчая похвасталась малышом-сыном, с которым хочет проводить как можно больше времени
Также Politeka писала, Осадчая сравнила свой "светский" образ с повседневным