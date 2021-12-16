Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, вместе с мужем, Юрием Горбуновым, похвастались тем, как приготовились к встрече нового года.

Катя Осадчая и Юрий Горубнов живут в особняке в элитном поселке под Киевом, где воспитывают двоих сыновей, передает Politeka.net.

Пара нередко делится кадрами со своего дома, в частности она похвасталась тем, как приготовилась к встрече нового года. Влюбленные уже украсили елку, под которую положили подарки.

Супруги сделали селфи, на котором поделились веселым настроением.

"Вы уже готовитесь к новогодним праздникам? А к Святому Николаю? Были послушными?", - написал Юрий Горбунов.

За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Не готовлюсь.😊", "Супер 👏🔥❤️", "Единственная пара, которая милует глаз. Будьте здоровы и счастливы! 😍😍😍", "Как-то не до праздников...", "Готовимся, смотрим на вас и у нас аж настроение вверх, потому что свои проблемы уже не дают жить ... в доме холодно, в магазине дорого 🤥 Но у Вас есть работа и мы за Вас такие рады))))", - написали пользователи Сети.

Отметим, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году, в том же году у них родился сын Иван, а в 2021-ом - Данил.

Напомним, Горбунов в стильном костюме показал, где проводит вечер пятницы

Как сообщала Politeka, Осадчая похвасталась малышом-сыном, с которым хочет проводить как можно больше времени

Также Politeka писала, Осадчая сравнила свой "светский" образ с повседневным