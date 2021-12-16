Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сети очаровательные кадры, на которых позирует в роскошном образе.

Как видно, Кристина запечатлена в волшебной новогодней локации с красивой нарядной елкой и подарками. Перед камерой она появилась в роскошном синем платье с разрезом, которое красиво подчеркнуло стройную фигуру и длинные ножки. волосы красотки распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Горняк написала: "Чудеса точно случаются! Вот вы – мое чудо! Самые тёплые и добрые мои подписчики! Шлю каждому из вас теплоту и частичку своего сердца! Благодарю, что с таким трепетом отнеслись к боксам! Обещаю к празднику весны сделать ещё лучше и побольше!".

Напомним, Жена Остапчука показала стройные ножки под елкой, задрав платье: "Готовит крутой...".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Маски" Остапчук засветил личную переписку с поклонницей: "Но как вставляю".

Также Politeka писала, что "Одиночество съедает": жена ведущего "Співають всі" и "Маска" Остапчука ответила на вопрос об отношениях.