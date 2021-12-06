Известный украинский телеведущий, звезда «Маски» Владимир Остапчук насмешил сеть личной перепиской с одной из поклонниц – шоумен рассказал о своих снах, подшутив над девушкой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Остапчук опубликовал скриншот, на котором показал одно из сообщений, которое пришло ему.

«Вы первый, кто мне из звезд приснился. Не имею представления, почему. Еще и интимный сон», - написала телеведущему поклонница.

Шоумен решил шутливо прокомментировать послание.

«Мне 37. Мои интимные сны – где я выплачиваю последний платеж по кредиту и вставляю окна в доме. Но как вставляю», - отметил ведущий.

Владимир Остапчук также подшутил, что это одно из многих писем из рубрики «Нам пишут».

Как известно, Остапчук со своей новой женой Кристиной Горняк строят дом под Киевом. В соцсетях пара не раз показывала процесс строительства и рассказывала, как они мечтают побыстрее переехать в свой собственный дом.

Напомним, что Остапчук удивил внешностью на редком фото до славы: "Противный он какой-то".

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