Жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала об отношениях, поделившись опытом в сторис Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, дочь Кристина и Владимир Остапчук женились чуть более года назад. Недавно пара праздновала годовщину свадьбы, а теперь заняты строительством собственного особняка в элитном поселке под Киевом. Кристина, как и Остапчук, ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Кристина решила поговорить с фанатами.
"У вас есть вопросики, а у меня ответики", - пригласила к разговору жена Владимира.
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"После развода уже долгое время одна, одиночество съедает, тоскую по бывшему. Он очень успешный (альфа), не покидает мысль, что больше такого не встречу", - рассказала фанатка.
"Обычно отношения заканчиваются тогда, когда энергия ушла. если же так у вас вышло, возможно, осталась просто привычка. Ну а если нет, то никогда не поздно позвонить и поговорить, а вдруг у вас завяжется бурный роман?", - ответила Кристина.
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