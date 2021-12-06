Жена ведущего "Маски" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала об отношениях, поделившись опытом в сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, дочь Кристина и Владимир Остапчук женились чуть более года назад. Недавно пара праздновала годовщину свадьбы, а теперь заняты строительством собственного особняка в элитном поселке под Киевом. Кристина, как и Остапчук, ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Кристина решила поговорить с фанатами.

"У вас есть вопросики, а у меня ответики", - пригласила к разговору жена Владимира.

"После развода уже долгое время одна, одиночество съедает, тоскую по бывшему. Он очень успешный (альфа), не покидает мысль, что больше такого не встречу", - рассказала фанатка.

"Обычно отношения заканчиваются тогда, когда энергия ушла. если же так у вас вышло, возможно, осталась просто привычка. Ну а если нет, то никогда не поздно позвонить и поговорить, а вдруг у вас завяжется бурный роман?", - ответила Кристина.

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