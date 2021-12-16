Дизайнер Ксения замужем за Евгением Кошевым с 2007 года, и сейчас пара воспитывает двоих дочерей, сообщает Politeka.net.
На днях супруги побывали на спектакле примы-балерины Екатерины Кухар, и на фото пользователи Сети неожиданно заметили округлившийся животик у красотки.
Слухи о беременности дизайнер никак не прокомментировала, оставив лишь многозначительное сообщение: "Все-то вы замечаете".
А в новых сторис Ксения Кошевая похвасталась фигурой, подчеркнув тонкую талию большим поясом. Звезда показала, как проводит время с подругами. В частности, она запечатлела красивый бокал, а также станцевала на камеру.
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Кадры были сделаны во время фотосессии, и жена Евгения Кошевого предстала в разных образах.
"Вот это сторис! Красота!", - произнес мужчина за кадром, снимая Ксению Кошевую в длинном платье бежевого цвета.
Также дизайнер надела наряд синего оттенка, тоже сделав акцент на стройную талию и длинные ноги. Вероятно, звезда тем самым показала, что на предыдущих фото был всего лишь неудачный ракурс, и никакого живота нет.
Напомним, жену Евгения Кошевого из "Квартал 95" заподозрили в третьей беременности
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» отхватил после нового фото с дочерью
Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» заткнул за пояс Эллерта и Крутоголова