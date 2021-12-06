Выступление украинской певицы Софии Ротару на юбилейном концерте "Песня года" в Москве наделало шума - прошло не без эксцессов.

Так, 74-летняя "хуторянка" 4 декабря приняла участие в масштабной новогодней ТВ-съемке, приуроченной к 50-летию телефестиваля "Песня года". Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

София Михайловна вышла на сцену в блестящем красном костюме. Звезда исполнила свою новую песню "Ледяные дожди" и старый хит "Белый танец". Ротару сорвала овации и собрала, наверно, больше всего букетов по сравнению с другими участниками концерта

Кроме всеобщей эйфории, некоторым очевидцам удалось заснять срыв Ротару во время концерта. В «пересменке» между номерами, собирая букеты от благодарных поклонников, певица вдруг заметила на сцене технического работника, которого там быть не должно.

"Куда вышел? Куда?", - резко одернула его артистка.

Молодой человек поспешил удалиться, а строгая София Михайловна заулыбалась, как обычно.

Пользователи бурно обсуждают выступление Ротару в России:

"Звезда номер 1, лучше всех!!!"; "Вся страна вас ЛЮБИТ!!!! Здоровья вам София!!!"; "Богиня😍😍😍так держать"; "Царица эстрады!❤️"; "Она вообще не стареет🔥"; "Это Чудо"; "Энергетика, харизма, самая лучшая!!!"; "Белый танец" - отлично!!! Есть ещё порох в пороховницах! ❤💥"; "А по другому и быть не может, ведь это неповторимая София Ротару. Обожаю ее, люблю и восхищаюсь!!!😘😘"; "Спасибо, что пришла, в эти критические годы Сонечка Ротару! Классная, энергичная, спортивная 👍супер 💋👏".

Напомним, Ротару в костюме с блестками задала жару на концерте: "Для цветов понадобилась отдельная машина"

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