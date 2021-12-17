Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее радовал счастливыми кадрами с самым близким и дорогим для него человеком, затосковал в поездке.

49-летний Эктор Хименес-Браво - успешный бизнесмен колумбийского происхождения, который переехал в Украину и развивает здесь свой ресторанный бизнес, снова уехал поделам перед съемками. Причем мужчина честно показал, кого ему не хватает в таких поездках, сообщает Politeka.net.

Как известно, Экстор пока что не состоит ни с кем в отношениях и часто занят разными рабочими командировками, поэтому постоянно уезжает от своей любимицы. Вместе с ресторатором живет маленькая питомица, за которой он ухаживает.

Сейчас Эктор уехал в Тернополь в рамках рабочей поездки и когда ему прислали небольшой ролик с питомицей, он даже затосковал: «Жаль, не всегда могу брать с собой Лупиту!». Причем видео мужчина записал под один из хитов Олега Винника.

По словам мужчины, главная женщина в его жизни на данный момент – это мама, которая впервые за многие годы решилась приехать в Украину.

Также в одном из последних постов в Инстаграм ресторатор вспомнил, как начинал строить карьеру, уйдя из дома в 16 лет. Тогда его приняли на работу в один из ресторанов, хозяин которого увидел большой потенциал у будущей знаменитости. Свой путь Эктор Хименес-Браво начинал с работы на кухне, простым посудомойщиком.

Пост шоумен подкрепил снимками многолетней давности. Пользователи Сети увидели, каким тот был до популярности и ахнули, особенно женская аудитория.

Напомним, Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии

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