Популярный эпатажный артист Melovin, который участвовал в "Танцях з зірками", заинтриговал украинцев новым сюрпризом.

Как передает Politeka.net, Melovin (Константин Бочаров) является известным украинским артистом. Он прославился благодаря своей победе на вокальном шоу "Х-фактор". Также он участвовал на проекте "Танці з зірками" с Елизаветой Русиной, однако незадолго до финала покинул паркет.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Melovin в яркой синей толстовке показывает, как проходит репетиция с его командой. Как рассказал певец, они готовятся к чему-то "фееричному".

"Мы с моими котами уже готовимся к чему-то очень фееричному!", — сообщил Melovin.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Фееричный ты наш", "Вау, ждем", "Нас ждет что-то новенькое", "Даже не знаю, стоит ли мне ждать что-то очень фееричное или вся эта магия останется за дверьми концертного зала? Я все ещё надеюсь на видео", "Это будет новый трек", "Разрываюсь от счастья ожидания…хочется скорее увидеть это что-то очень фееричное", "Класс".

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