Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Так, на этот раз новый "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алекс Топольский позирует на камеру в белом свитере с чашкой в руках.

"Доказывал, что чашку с кофе можно держать не только за ручку😅 Судя по выражению лица со мной были не согласны", — высказался Алекс Топольский.

Поклонники оставили новому "Холостяку" множество комментариев под фото: "Ждем "Холостяк" 12", "Я тут до его популярности", "Какая разница как держать чашку?! Главное чтобы в этой чашке был кофе!", "Америку открыли", "Огонь"

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