Главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Александр Топольский рассказал о том, с чего начинает свой день, засветив домашний образ в халате.

Как пишет Politeka.net, предприниматель поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Ранее стало известно, что в 12-м сезоне шоу «Холостячк» девушки будут бороться за сердце Алекса Топольского.

О нем пока известно немногое: 32-летний украинец сумел построить успешный бизнес в Америке, а теперь решил заняться поисками второй половинки.

Премьера нового сезона шоу состоится в марте 2022 года. А пока Топольвский подогревает к себе интерес на своей страничке в Инстаграм.

«Утренний кофе - лучший антидот плохому настроению. Всем ароматного утра!», - написал бизнесмен в новом посте.

Он также поделился домашним фото, на котором позирует с чашкой кофе в руках. Из одежды на «холостяке» только белый домашний халат.

В комментариях тут же отреагировали на фото.

«Похож на Барского», «А я наоборот больше чай по утрам люблю», «Красавчик!», «Когда уже холостяк начнется?», «Симпатичный мужчина», «А если ещё и в хорошей компании, то эффект увеличивается в несколько раз!!», - пишут люди.

Напомним, новый "Холостяк" Топольский показал развлечения у огня, первые фанатки не остались в стороне.

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" Топольский расстегнул рубашку и сделал селфи.

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский блеснул бицепсами под пальмами.