Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как готовится к новогодним праздникам, делясь хорошим настроением.

Соня Евдокименко живет в США, откуда часто делится яркими кадрам, сообщает Politeka.net. Красотка показывает свои фотосессии, а также делится, чем занимается за границей.

На новых видео в сторис девушка показала свой модный лук: толстовка и белая шубка, а завершили образ серьги-кольца и толстая цепочка на шее.

Внучка Ротару снимала кадры в машине, и даря хорошее настроение, широко улыбаясь.

Позже модель поделилась, куда приехала. Соня Евдокименко зашла в магазин новогодних игрушек. Девушка показала красивые шарики с узором.

Также красотка взяла в руки Санта Клауса в виде диджея.

Отметим, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве. Красотка с детства занималась танцами, музыкой, рисованием и брала уроки вокала.

Также с юных лет внучка Ротару посещала модельную школу, и уже в то время стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Сейчас красотка учится и живет в Нью-Йорке, где также строит отношения с предпринимателем-миллионером Денисом Жадановым. Пара много путешествует.

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