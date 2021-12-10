Блогерка Соня Еввдокименко, внучка эстрадной певицы Софии Ротару, решила отправиться на теплый курорт, где наслаждается солнечной погодой и восхищается интересными пейзажами.
Соня Евдокименко не так часто говорит о себе в социальных сетях и избегает вопросов о личной жизни. Однако она с легкостью показывает кадры из отпуска или отдыха после учебы.
Сейчас Евдокименко отправилась на курорт, где не скучает и хорошо проводит время. Причем не известно, улетела на отдых она одна или в компании своего жениха, о котором тоже не особо распространяется.
В этот раз для отдыха на улице Соня выбрала черный купальник с тонкими завязками-веревочками и прозрачные сетчатые брюки с вышивкой, которые хорошо подчеркнули уже загоревшую кожу звезды.
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Отметим, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет за океаном - в США. Блогерка выбрала для учебы и жизни один из самых больших мегаполисов мира Нью-Йорк. Сейчас Соня отправилась на отдых вместе со своим женихом-миллионером на восточном побережье Мексики. Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где в этот раз решила показать стильный образ.
Напомним, внучка Софии Ротару показала, чем ее балуют на отдыхе с женихом-миллионером
Также Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару похвасталась отдыхом с женихом-миллионером на курорте
А еще Politeka писала, что Внучка Ротару выставила напоказ фигуру в открытом наряде