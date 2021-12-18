Маша Полякова стала довольно популярным блогером, только на ее Инстаграм подписались уже 176 тысяч пользователей Сети, сообщает Politeka.net.
Девушка не обращает внимание на хейтеров, и не удаляет негативные комментарии.
В этот раз дочь Оли Поляковой похвасталась чувством стиля. Девушка надела топ, а талию подчеркнула широким поясом, также на ней были рваные джинсы и пиджак. Дополнили образ разные цепочки, такими аксессуарами девушка, вероятно, подчеркнула свою индивидуальность.
За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Вау, шикарные образы😍 как всегда 🔥", "Какая же ты красивая🖤", "Красотка🔥", "💩💩💩😧бееее", "Милашка 😍😍😍", "Ну, у тебя и ляжки. Худеть не пробовала?", "Mommy 😍😍😍", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Маша Полякова ответила завистливым хейтерам, назвав их людьми с низкой самооценкой. По словам девушки, люди умудряются высосать из пальца "какой-то бред".
А по словам Оли Поляковой, увлечение блогерством у дочери скоро пройдет, ведь она станет студенткой музыкального колледжа Беркли в Бостоне.
Напомним, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить
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Также Politeka писала, что Полякова наглядно показала, как ее график отражается на теле