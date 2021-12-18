Дочь 37-летней украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша, впечатлила новым образом со стильными аксессуарами, подчеркнувшими ее индивидуальность.

Маша Полякова стала довольно популярным блогером, только на ее Инстаграм подписались уже 176 тысяч пользователей Сети, сообщает Politeka.net.

Девушка не обращает внимание на хейтеров, и не удаляет негативные комментарии.

В этот раз дочь Оли Поляковой похвасталась чувством стиля. Девушка надела топ, а талию подчеркнула широким поясом, также на ней были рваные джинсы и пиджак. Дополнили образ разные цепочки, такими аксессуарами девушка, вероятно, подчеркнула свою индивидуальность.

За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Вау, шикарные образы😍 как всегда 🔥", "Какая же ты красивая🖤", "Красотка🔥", "💩💩💩😧бееее", "Милашка 😍😍😍", "Ну, у тебя и ляжки. Худеть не пробовала?", "Mommy 😍😍😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Маша Полякова ответила завистливым хейтерам, назвав их людьми с низкой самооценкой. По словам девушки, люди умудряются высосать из пальца "какой-то бред".

А по словам Оли Поляковой, увлечение блогерством у дочери скоро пройдет, ведь она станет студенткой музыкального колледжа Беркли в Бостоне.

Напомним, дочь Поляковой рассказала об издевательствах, которые ей пришлось пережить

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