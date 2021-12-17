Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Оля Полякова опубликовала анонс программы.
«Вернусь ли я в кресло детектива в следующем выпуске? Как вы думаете? Решение зрителей открыть маску Гориллы меня сильно огорчило. Но в шоу остались и другие талантливые участники, которых мне хочется видеть в финале», - отметила артистка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без жесткой критики телезрителей, которые недовольны поведением Поляковой.
«Ведёте себя отвратительно..уже Маску не смотрю из-за Вас..ещё и в Голос вас выбрали...ну Вы же умная женщина», «Мне одной пофиг?», «Лучше бы не возвращалась, меньше визга было бы», «Какой смысл тогда смотреть это шоу без вас? Конечно вернётесь! Но как?», «Конечно вернёшься, как же без тебя, это же шоу, кто-то должен делать интригу, в прошлый раз был таким Данилко», - пишут люди.
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