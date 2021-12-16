Как пишет Politeka.net, детектива шоу "Маска" и популярную певицу Олю Полякову позвали быть тренером на шоу "Голос країни". Звезда также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Полякова позировала в узком боди. Звезда стояла в босоножках, впечатляя фигуркой.
"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - написала Оля.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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"У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия", "Охххх, вот зто я понимаю фигурка. Никакого пафоса - чистый кайф", "А ты всегда нервная", "Оля, выпей магний Б6", "Оля! Как всегда на высоте!", "Возьмите и меня в свой график".
Напомним, героиня шоу "Маска" обвела Данилко и Полякову вокруг пальца, правда раскрылась
А еще Politeka писала, что Полякова в халате подняла настроение, показав роскошные формы, фото
Также Politeka сообщала, что дочь Оли Поляковой впервые вышла в свет после срочной госпитализации