Известный бизнесмен и главный герой нового 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский показал себя весь в черном.

Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Так, на этот раз новый "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алекс Топольский позирует на камеру. "Холостяк" весь в черном стоит на фоне необычного стильного помещения. Свой образ Топольский разбавил кроссовками белого цвета.

Поклонники оставили множество комментариев под новым фото "Холостяка": "Спят усталые игрушки?", "Стильно", "Лапулик", "Огонь".

Напомним, 12-ый сезон проекта "Холостяк" с Алексом Топольским выйдет уже следующей весной на телеканале "СТБ".

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