Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая в свое время прославилась провокационной ролью в фильме "Основной инстинкт", впечатлила новой публикацией на странице в Instagram.

Оказалось, что красотка решила вспомнить свою фотосессию для модного глянца, которую делала в 2018 году. На снимке, который теперь показала Шэрон, ее можно увидеть в интересной локации и необычном образе. Перед камерой звезда появилась в обтягивающем черном платье интересного фасона, которое подчеркнуло все изгибы роскошной фигуры. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж и томный вид.

Восторженные поклонники тут же принялись комментировать публикацию Стоун, засыпая ее комплиментами: "Вы действительно потрясающая во всех отношениях", "Великолепная", "Этот удовлетворенный взгляд. Австралия сыграла в этом свою роль?", "Ты остаешься красивой женщиной", "Моя королева", "Красиво!", "Великолепная, потрясающая, стильная леди", "Атомная бомба", "Элегантная леди", "Атомная бомба".

Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун в белом костюме честно показала себя без фотошопа: "Учитесь безупречности".

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун распахнула блузку и показала, чем еще может удивить: "Уля-ля, неожиданно".

Также Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун подчеркнула стройную фигуру костюмом "хищной" расцветки: "Как никогда красиво".