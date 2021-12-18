Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно обручилась с блогером Александром Волошиным, впечатлила кадрами с красной дорожки в своем Instagram.

Как видно, для выхода в свет и получения престижной награды Анна надела слишком откровенный, даже неприличный комбинезон, который частично сливается с цветом кожи, и лишь слегка прикрывает интимные места. Волосы девушки завиты и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Кто заметил следы от горчичников? Столько в этом году мы прошли испытаний, сложностей, закрытых дверей… и как бы не было сложно есть много заслуг, которыми точно можно гордиться! Спасибо каждому, кто вложился в проект эмоционально, физически, ментально, верой, поддержкой и любовью. Большая честь держать эту статуэтку в руках".

Напомним, Жених Анны Тринчер довел до слез родных своим изменением внешности: как теперь выглядит блогер.

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер показала самое сокровенное в кружевах перед зеркалом: "Пока привожу себя в порядок".

Также Politeka писала, что Жених Анны Тринчер вслед за любимой накачал губы, появилась реакция родителей: "Полный...".