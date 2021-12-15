Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 20-летняя украинская блогер, певица и актриса Анна Тринчер, которой недавно сделал предложение руки и сердца скандальный блогер Александр Волошин, рассказала поклонникам, что ее жених решил увеличить себе губы. Тринчер, которая и сама уже не раз делала эту процедуру, поддержала парня и даже снимала весь процесс.
Когда молодые люди ехали к косметологу, Волошина предупредили, что это очень больно.
"Подожди, Аня сказала, что это не больно, - удивился жених Трінчер.
Уже у косметолога парень признался, что он очень боится.
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"Я очень боюсь. Я перед татуировкой боялся, но как я сейчас боюсь даже не могу передать словами", - сказал Волошин.
Тринчер успокоила жениха и сказала, что эффект через некоторое время исчезнет, на что Волошин решил продемонстрировать свои губы до увеличения.
"Фу, ну зая...", - сказала девушка.
Также Анна Тринчер показала реакцию родителей и родственников своего жениха на то, что он увеличил губы. Мама Александра даже расплакалась от шока.
"Что ты сделал уже? Это пи***ц полный", - сказала бабушка Александра.
Затем Волошин похвастался результатом.
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