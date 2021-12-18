Как пишет Politeka.net, Слава Каминская на протяжении 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". После этого артистка, как и другая певица Виктория Смеюха, начали сольные карьеры. Слава уже выпустила несколько синглов, а недавно презентовала песню "Абьюзер" после скандала с бывшей партнершей по группе. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новом сторис Слава была в пиджаке, блузке, а сверху накинула шубку. Артистка дополнила образ стильными очками. Каминская снимала себя на телефон, демонстрируя свой новый стиль. Как можно заметить, звезда стояла в лифте.

После этого артистка уже была в автомобиле. Слава снимала себя крупным планом, демонстрируя эффектную внешность.

Фолловеры не смогли засыпать красотку комплиментами или поставить лайки, ведь в сторис Инстаграм подобных функций нет.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" пожаловалась на состояние после скандала со Смеюхой

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