Участницы звездного дуэта "НеАнгелы" выставила напоказ роскошные тела в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram одной из участниц – Виктории Смеюхи.

"С днем влюбленных! Любите и будьте любимыми", - говорится в подписи.

Уточним, чт на опубликованных кадрах обе девушки: и Слава Каминская, и Виктория Смеюха, позирует в прозрачных нарядах, в одном белье, выставив напоказ роскошные формы.

При этом их поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр Смеюха опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала новые кадры с отдыха

На фото Смеюха позирует только в купальнике с цветным верхом и черным низом. При этом Виктория в руке держала леденец, с которым игралась на камеру. Она в этот раз сидела на кровати, а на фоне можно увидеть шторы и подушки. Волосы певица оставила распущенными.

"Любовь как Полярная звезда, — всегда освещает нам путь во всех жизненных бурях. Всякий раз, когда мы чувствуем себя потерянными или сбитыми с толку, мы черпаем силы в любви. С Праздником Всех Влюбленных! Счастья и любви!!!", - написала Виктория под фото.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Детка, ты шикарна. С праздником! Люби и будь любима", "С праздничком тебя, красотулька!", "Волшебная", "Классная такая", "Богиня", "Такая классная, жизнерадостная. Фотки заряжают позитивом", "Шикарный цвет теней! Очень идёт", "Сразу видно Вика сделала себе зубы, улыбка на все 32)) люби", "Ну очень сек*уально", "И тебя с праздником любви. Happy valentine's Day".

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