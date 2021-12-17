Украинская исполнительница Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Слава Каминская с шикарным ярким макияжем, который подчеркивает её глаза, позирует на камеру. Под публикацией певица описала своё настроение и состояние.

"Настроение - плакучая ива", — описала своё состояние Слава Каминская.

Поклонники оставили для певицы множество приятных комментариев: "Вы же рак по гороскопу?) У нас же это нормально: через час- другой сменится на 💃", "Красивая ива", "Всё прекрасно, маркиза", "С таким красивым макияжем, такой шикарной девушке - нельзя плакать!", "Плакучая ива, плавно перетекла в настроение Пьяная вишня".

Напомним, недавно стало известно, что между певицей и Викторией Смеюхой произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что Слава Каминская издевалась над ней и даже в порывах гнева могла её ударить, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

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