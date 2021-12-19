Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша Кравец очень много лет отдала танцам. Дочь знаменитой актрисы не первый год живет одна, ведь ее родители предложили съехать и снимать с подружкой квартиру, так как семья ждала пополнение и места было недостаточно. А недавно Маша решила пойти на эксперимент с внешностью, сделав себе челку. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Мария была в свитере-платье, который спустила с плеча. Дочь Кравец стояла перед зеркалом, хвастаясь своим образом.

До этого Маша делала сторис, где показалась в капюшоне. Как оказалось, девушка пришла на тренировку в зал.

"Праздник праздником, а утренние тренировки никто не отменял!", - написала Мария.

Фолловеры не ставили лайки под сторисами и не смогли написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных инструментов нет.

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