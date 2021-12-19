Известный комик Александр Эллерт, который расстался с Ксенией Мишиной, показал, как проводит время с дочкой.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик, ведущий и шоумен Александр Эллерт, который стал победителей в шоу "Холостячка", но недавно расстался с Ксений Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик выложил в сторис очаровательное фото своей дочки от первого брака Элины.

Похоже, звездный папочка сходил с дочкой-подростком в кафе. На снимке в сторис девочка запечатлена за столиком, она держит палочки с интересным кусочком голубой еды, при этом ехидно улыбается. Перед камерой Элина появилась в темных джинсах, черной кофточке и забавной шапочке.

"Спец по выбору странной еды", - весело подписал кадр Александр Эллерт.

Стоит отметить, что дочка Саши Эля не живет со звездным папочкой, но они часто видятся и весело проводят время. Комик к тому же часто публикует кадры дочери и с себя дочерью на странице в соцсети.

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