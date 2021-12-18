Как сообщает Politeka.net, популярный юморист и победитель первого сезона шоу "Холостяка" Александр Эллерт, который расстался с Ксенией Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз комик поделился очаровательным фото и заговорил о новогодних подарках.

На новой фотографии веселый Саша запечатлен на улице, он стоит с красивой коробкой в руках, в которой, видимо, несет подарки. Перед камерой артист появился в удобном спортивном луке – на нем темные штаны и черный свитер оверсайз, под которым видно серую футболку.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не должны лишать его этой радости. Радостьметр скоро будет зашкаливать. Выбрали уже? Что дарить будете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, засыпая его комплиментами и ответами.

Напомним, Эллерт после расставания с Мишиной "утешил" брошенную "холостячку" Огневич: "Жарко че-то стало".

Как сообщала Politeka, Эллерт показал, как наслаждается жизнью после расставания с "Холостячкой" Мишиной: "Лучшее достижение".

Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с "Холостячкой" Мишиной заговорил о новом романтическом шоу: "Нельзя в одиночестве".