Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известному молдавскому исполнителю Дану Балану, опубликовали очаровательное фото, на котором артист позирует в компании молодой блондинки. В подписи к кадру сообщают, что снимок был сделан во время одного из корпоративов, на которых выступал музыкант.

На фотографии Дан появился в интересном образе – на нем черный кожаный пиджак, под которым видно темную майку. Некой брутальности образу придает взъерошенная прическа и стильные солнцезащитные очки. Красотка рядом с Баланом позирует в наряде с леопардовым принтом, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

Поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию с Даном: "Что-то похудел?!", "Любовь и работа во имя этой любви измотали", "Любовь к кому измотала?", "Не знаю. Я бы тоже хотела спросить об этом, только никто не ответит", "Молодец, отработал корпоратив, выложился на все 100%, знает свое дело. Еще и с поклонниками фото, пообщаться – это говорит о том, что Дан не зазнайка", "Очень уставший", "Надоело фоткаться. Недовольство", "Какой огонь", "В его глазах можно увидеть истинность состояния его души, если только не прикрыв их очками (красивые глаза его говорят о многом). Дан прекрасен".

Напомним, "Навеселе": как Дан Балан, мечтавший узнать Украину, добился желаемого.

Как сообщала Politeka, Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео: "Никого не замечают вокруг".

Также Politeka писала, что Потап ошарашил Дана Балана признанием о Кароль: "Она моя бывшая".